Marco Materazzi approva la scelta dell'Inter di puntare su Cristian Chivu, allenatore che dovrà raccogliere la pesante eredità lasciata da Simone Inzaghi: "Chivu fa questo lavoro con passione e capacità, ha avuto la fortuna di vivere grandi spogliatoi come quello del Triplete, quindi sa cosa vuol dire essere interista - ha detto Matrix parlando con Sky Sport -. Per me arriva con l'esperienza giusta, ha atteso troppo prima di andare a Parma, secondo me, poi lì a dimostrato il suo valore salvando bene la squadra. Adesso ha una grandissima opportunità, è giusto che abbia quella voglia di portare a casa qualcosa di importante per la sua carriera e per noi interisti".

A proposito di nuovi allenatori, l'ex difensore si è detto favorevole rispetto alla nomina di ct della Nazionale italiana di Gennaro Gattuso, l'uomo designato dalla FIGC per succedere a Luciano Spalletti: "Perché no? Direi finalmente, è da tanto che noi campioni del mondo del 2006 siamo fuori. Abbiamo lasciato un grandissimo ricordo da giocatori e chi sta facendo l'allenatore sta dimostrando il suo valore. Siamo giovani e vogliosi, amiamo questo Paese. Se fosse un ragazzo del 2006, sarei contentissimo".

