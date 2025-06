"Da dove arriveranno i soldi?" è la domanda chiave che si pone La Gazzetta dello Sport dopo che l'Inter, nella giornata di oggi, ha annunciato in una nota ufficiale che procederà con il rimborso in anticipo il bond da 400 milioni di euro in scadenza nel febbraio 2027. La rosea spiega che ci sarà il rifinanziamento del debito e che ciò avverrà contestualmente al pagamento del bond emesso nel 2022.

Tornando al quesito iniziale, La Gazzetta spiega che i soldi per il rimborso del bond arriveranno in primis da una nuova manovra di finanziamento, che avrà sicuramente dei tassi più vantaggiosi rispetto al 6,750% strappato tre anni fa. Una decisione legata a due motivi: il primo è che il mercato in questo momento storico propone tassi di interesse inferiori; il secondo è che il club nerazzurro presenta un bilancio in netto miglioramento e vanta una proprietà solida come Oaktree. "Peraltro - si legge nell'edizione online del quotidiano -, si sta facendo largo l’ipotesi che il fondo statunitense possa assicurare una quota di equity contribuendo al rimborso del bond e, di conseguenza, alla riduzione dell’indebitamento dell’Inter. Significa che il rifinanziamento dovrebbe materializzarsi non solo con interessi più bassi ma anche con un ammontare ridotto rispetto ai 415 milioni richiesti al mercato nel 2022".

