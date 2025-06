L'Inter si prepara all'avventura negli Stati Uniti, dove la FIFA mette in palio il Mondiale per Club. Javier Zanetti, intrercettato da D Sports, parla dell'evento al via tra poche ore con ottimismo nonostante il cambio in panchina che ha visto Cristian Chivu prendere l'eredità di Simone Inzaghi: "È una grande opportunità - ammette il vice presidente dell'Inter -. Spero che possiamo fare bene perché abbiamo cambiato allenatore. Ora abbiamo Cristian, che conosco bene. Vogliamo fare le cose bene, e questa sarà sicuramente una grande prova per tutti. L'obiettivo è competere. Poi, superare la fase a gironi e poi, man mano che andiamo avanti, come società puntiamo sempre ad arrivare in finale".

Pupi spende poi parole al miele per Franco Mastantuono, gioiello del River Plate (avversario dei nerazzurri) e promesso sposo del Real Madrid: "Penso che avrà un grande futuro. Ha solo 17 anni. Ha una grande personalità. Non è facile giocare per il River Plate, e il modo in cui lo fa è davvero naturale. Ora deve affrontare questa grande sfida, rappresentata da una squadra come il Real Madrid. Gli auguro sinceramente il meglio e spero che abbia una grande carriera".

