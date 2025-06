La tripletta di Nick Woltemade contro la Slovenia spinge la Germania verso i quarti di finale dell'Europeo Under 21 e lancia l'attaccante anche sul mercato. Il bomber dello Stoccarda, accostato anche all'Inter oltre che ad altri top club come Bayern Monaco, Atletico Madrid e Chelsea, dribbla le domande sul futuro ai microfoni della BILD: "Le voci? Penso che sia parte del gioco. Non sarebbe un'attività di scouting ottimale se un club non mi seguisse in questo momento. Giocare per il Chelsea? Adesso non sto pensando al mio futuro".

Adesso la testa del giocatore è tutta sull'Europeo U21: "Ora sono con la nazionale Under 21, mi diverto un sacco e ho appena segnato tre gol".

