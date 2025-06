Tutte le strade portano a Cristian Chivu. Il romanzo sulla panchina dell'Inter, iniziato con l'addio di Simone Inzaghi, starebbe per concludersi con la firma dell'allenatore romeno, prevista domani. I tentativi londinesi per Cesc Fabregas tra ieri e oggi da parte del direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio non sono andati a buon fine. Il Como si è fermamente e diplomaticamente opposto a rinunciare al proprio tecnico, respingendo gli approcci dell'Inter che ha poi virato su l'ex allenatore della Primavera.

In questa vicenda emerge una curiosità, che vi raccontiamo in esclusiva, che potrebbe anche addire qualche dubbio o un colpo di scena da film: poco fa è sbarcato a Milano l'entourage di Fábregas. Stasera è in programma un incontro con il diretto interessato per analizzare quanto successo nelle ultime ore e per parlare del futuro del mister. Difficile, anzi impossibile o quasi, visto come il treno che porta a Chivu sta procedendo spedito sul binario parallelo, che il discorso Fabregas-Inter si possa riaprire. Molto più probabile invece che le parti discutano di un nuovo rinnovo di contratto del catalano con il Como.

