Dopo l'addio di Inzaghi, cambia la storia di Davide Frattesi all'Inter. La permanenza del tecnico avrebbe spinto il centrocampista verso l'addio, ma dopo il divorzio le cose sono inevitabilmente cambiate.

La Gazzetta dello Sport, oggi, sottolinea proprio l'idea di Frattesi di restare a Milano, provando a rilanciarsi in nerazzurro come ormai sembrava impossibile. Secondo la rosea, il club avrebbe accontentato il giocatore in caso di offerte congrue, ma l'arrivo di Chivu cambia tutto. "Adesso Frattesi è tornato a vedere e pensare solo in nerazzurro, e questo ha un peso con il mercato alle porte - si legge -. Antonio Conte lo vuole a Napoli e la sua vecchia Roma continua a interessarsi, ma è pur sempre il giocatore che dà le carte".

Almeno sulla carta, le idee di Chivu sono più vicine alle caratteristiche di Frattesi, che quindi può valutare seriamente la permanenza in nerazzurro. "Chivu gli ha già parlato per tranquillizzarlo, intende puntare su di lui in maniera più strategica e continua - riferisce il giornale -. Il tempo dirà se, anche nella pratica, la mezzala nerazzurra riuscirà a prendersi una definitiva maglia da titolare e se il gioco in mezzo del romeno sia più compatibile ai suoi movimenti senza palla rispetto al recente passato, ma è la prospettiva ad essere differente: un’altra stagione con appena 16 gare giocate dall’inizio e meno di 2mila minuti in campo totali è da escludere".

Dopo i due giorni di riposo concessi a lui e agli altri azzurri, domani la prima seduta con il nuovo staff guidato dal romeno.