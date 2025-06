Club e soprattutto media turchi scatenati sulle voci di mercato legate ai giocatori dell'Inter. Dopo la notizia dell'offerta ufficiale del Galatasaray per Hakan Calhanoglu, sempre da Ekol TV rimbalza la notizia di un'offensiva da parte del Fenerbahçe per Matteo Darmian: i Canarini di Istanbul, non riuscendo a raggiungere un accordo con il nigeriano Bright Osayi-Samuel che andrà pertanto in scadenza di contratto, avrebbero presentato un'offerta ufficiale al terzino destro nerazzurro.

A rinforzare le intenzioni del club è il viaggio del direttore dell'area tecnica del Fener Devin Özek in Italia: secondo l'emittente, Özek sta gestendo il trasferimento insieme al presidente Ali Koç.

