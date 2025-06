"Prima di chiederci come si potrà muovere l’Inter sul mercato, occorre farci un’altra domanda: come vuole giocare Cristian Chivu?". Se lo chiede Fabio Capello che, sulla Gazzetta dello Sport, prova a consigliare il club nerazzurro sul mercato.

Gli arrivi di Sucic e Luis Henrique rappresentano nuova linfa per la rosa, con il croato erede designato di Mkhitaryan e il brasiliano alternativa differente sugli esterni. Ma non basta: secondo Capello occorrono alternative a Thuram e Lautaro, considerando anche la stagione negativa di Taremi.

"Ho letto di un po’ di nomi, da Hojlund a Bonny: ecco, io sono un fan del primo, anche se al Manchester United non ha fatto faville - spiega Capello -. Però il danese è una punta molto mobile, bravo ad attaccare la profondità e in Serie A, seppur giovanissimo, con l’Atalanta mi aveva impressionato. Bonny è un centravanti diverso, più coinvolto nel gioco, ma probabilmente meno pronto. Lo dico? Sarebbe una scelta più rischiosa, benché Chivu lo conosca bene, avendolo allenato a Parma. E a proposito di Parma: io credo che l’Inter necessiti anche di una rinfrescata alla difesa e Leoni mi intriga molto. Giovane, italiano e già tosto. Ultima postilla: leggo di titubanze su Frattesi, ma io me lo terrei ben stretto".