Prima seduta d'allenamento ieri negli Usa per i nerazzurri guidati dal nuovo allenatore Chivu. La seduta, come da programma, si è svolta sui campi della UCLA, eccellenza americana per le scienze e per lo sport, come ricorda la Gazzetta.

Secondo il racconto della rosea, subito grande feeling tra Palombo e Cecchi, rimasto a Milano anche dopo l'addio di Inzaghi. I due hanno seguito l'allenamento uno di fianco all'altro, "scortando" il capitano Chivu. Proprio il "tattico" Cecchi è il filo di congiunzione tra presente, passato e futuro.

"In un campo un po’ irregolare, ben lontano dal prato perfetto di Appiano, Chivu ha lavorato sul fisico e sulle combinazioni di prima: non c’erano i 4 nazionali azzurri, mentre i tre acciaccati – Calhanoglu, Bisseck e Pio Esposito - hanno faticato a parte. Oggi poi viaggia fino a Los Angeles il resto della cavalleria: gli altri giocatori che erano impegnati con le nazionali, da Lautaro-Thuram a Dumfries, più il presidente Marotta e il ds Ausilio", si legge.