Appena atterrato sul suolo statunitense, Chivu ha voluto ribadire l'approccio dell'Inter al Mondiale: "Si tratta di una competizione speciale, vogliamo onorarla al meglio", ha detto dall'aeroporto di Los Angeles il neo tecnico nerazzurro.

Il problema è che la partita con il Monterrey, per tanti giocatori interisti, sarà la numero 60 di una stagione estenuante e infinita. Il conto è presto fatto: 38 in Serie A, 15 in Champions, 4 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana. Tranne la finale di Coppa Italia, l'Inter ha giocato tutte le partite possibili. Tra le europee qualificate al Mondiale, solo il Real Madrid ne ha giocate di più (62). Chiude questo podio particolare il Psg con 58.

In sostanza rispetto a quelle previste Lautaro e compagni hanno saltato solo la finale di Coppa Italia, dopo l’eliminazione maturata contro il Milan in semifinale, e adesso c’è in vista il quinto obiettivo stagionale con la voglia di fare più strada possibile nel torneo. "Rispetto alla batosta di Champions, Lautaro e compagni dovranno dimostrare di aver voltato pagina, cambiando completamente registro anche sul piano psicologico visto che una sconfitta del genere può lasciare fastidiose ferite aperte. Inoltre questo nuovo torneo rappresenta anche per Chivu stesso un esame importante, con cui preparare il terreno in vista della prossima stagione dopo la scelta compiuta dall'Inter sul suo conto", spiega il Corsport.