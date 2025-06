Primo allenamento nei campi di Ucla, mitologica università californiana, tempio dello sport Usa, per l'Inter di Cristian Chivu in vista dell'esordio nel Mondiale per Club, in programma nella notte tra il 17 e il 18 giugno contro il Monterrey.

Il club nerazzurro ha postato un breve video sui social con le immagini dell'allenamento di oggi, tra lavoro in palestra e in campo.