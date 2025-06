La vita in campo e le peripezie fuori: Giacomo Libera, ex attaccante di Varese e Inter, racconta quella che è stata la sua carriera da calciatore, fatta di grandi promesse purtroppo non mantenute e di notti vissute nei night club di Milano, ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Dove racconta di essere rimasto in contatto con un personaggio in particolare del mondo del calcio: "Con Beppe Marotta. Ci conosciamo da una vita. Quando giocavo nel Varese, Beppe era un ragazzo e faceva l’aiuto-magazziniere: puliva le scarpe dei giocatori, metteva in ordine lo spogliatoio. Ha cominciato dal basso, dall’ultimo gradino, ed è arrivato in cima, presidente dell’Inter. Un percorso esemplare”.