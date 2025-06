Ruote sgonfie per diversi nerazzurri dopo una stagione estenuante. In particolare - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - da riattivare fisicamente ci sono soprattutto tre azzurri: Dimarco, Bastoni e Barella. Loro sono tra quelli che maggiormente hanno risentito degli sforzi di una stagione infinita, con la coda prima della nazionale e ora del Mondiale. Compito di Chivu sarà anche quello di ridare smalto a loro tre. E non solo sotto il profilo fisico.

"Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Nicolò Barella hanno perso in 20 giorni circa sia lo scudetto che portavano al petto, sia la coppa dei sogni con una disfatta epica in Baviera - si legge -. Non bastasse, si è aggiunto anche il tracollo norvegese in azzurro. Il tutto condito dallo strappo non di uno, ma di due allenatori: né Inzaghi né Spalletti sono più i loro tecnici. L’Inter è dunque una entità in ricostruzione, a partire dalle proprie italiche certezze: Bastoni-Barella-Dimarco saranno pure esausti, ma non si può certo fare a meno di loro. Anche per questo, il loro viaggio americano è strategico e importante ben oltre il risultato: serve per togliere via tossine e incrostazioni, iniziare un recupero fisico ma soprattutto psicologico. E, ancor più importante, ritrovare entusiasmo che possa contagiare la partenza di Chivu in vista del 2025-26".