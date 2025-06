L'esordio dell'Inter nel Mondiale per club avverrà il 17 giugno alle 18 locali di Los Angeles, quando in Italia saranno le 3.00 del 18. Tuttosport presenta oggi il Monterrey, che sarà avversario dei nerazzurri. La squadra messicana è stata affidata al nuovo allenatore Domenec Torrent, spagnolo già visto sulle panchine di Flamengo e Galatasaray che i passato è stato anche assistente di Guardiola.

La filosofia è possesso palla e gioco offensivo, un 4-2-3-1 in cui la stella è certamente Sergio Ramos, sebbene frenato dagli infortuni. Punta a rientrare al 100% proprio contro l'Inter dopo uno stop importante da metà aprile in poi. Del Monterrey fanno parte anche Lucas Ocampos, visto in Italia con Genoa e Milan, e Sergio Canales, giocatore di grande tecnica con un passato tra Real Madrid, Betis e Real Sociedad. Nel mercato dal 1° al 10 giugno è arrivato il colombiano Johan Rocas, in prestito dal Necaxa.