Stefan de Vrij ha ricevuto in dono dalla Federcalcio olandese un piatto d'argento come regalo per celebrare le 75 presenze con gli Orange, a margine della vittoria larghissima ottenuta contro Malta: "Mi piace molto venire qui, quindi grazie alla Federcalcio, allo staff e ai miei compagni per l'atmosfera che create ogni volta - le parole del difensore dell'Inter pubblicate sul profilo di OnsOrange -. Sono molto orgoglioso, è un bellissimo traguardo. Siamo un gruppo speciale, credo che potremo raggiungere molte cose. Dobbiamo lavorare duro".