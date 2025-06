L'Inter in questi giorni si trova negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, ma la dirigenza non smette di lavorare per dare una ventata di freschezza alla rosa di Cristian Chivu. Sono costanti i contatti in corso tra il club nerazzurro e il Parma, con la priorità di chiudere la trattativa che porterebbe Ange-Yoan Bonny a Milano.

Il francese è voluto espressamente da Chivu, che l'ha avuto ai suoi ordini nell'esperienza in Emilia: secondo La Repubblica, "l'attaccante ha già l’accordo con i nerazzurri e aspetta quello tra i due club". Il 21enne era corteggiato anche dal Napoli, ma il Biscione è avanti nella corsa e vuole arrivare il prima possibile alla fumata bianca.

