Tutti gli occhi su Petar Sucic. In attesa di vedere coinvolto anche Luis Henrique, l'attenzione dei tifosi dell'Inter è tutta per il nuovo arrivato. Il giovane croato si è guadagnato le copertine anche di recente con la maglia della nazionale e adesso le aspettative si alzano, anche perché l'ambiente nerazzurro ha bisogno di nuova linfa dopo l'epilogo amaro della passata stagione.

Un investimento di 14 milioni, battendo tra le altre la concorrenza della Juventus. E prime impressioni già decisamente positive come conferma la Gazzetta dello Sport. "Il centrocampista ha mostrato gamba e personalità in questi primi lampi nerazzurri, pure sui campi “imperfetti” del Wallis Annenberg Stadium. Chivu gli aveva già parlato in privato prima e lo aveva chiamato nei giorni dell’insediamento, ieri si è soffermato per spiegargli dal vivo quale sarà il metodo di lavoro da seguire: ha partecipato alle combinazioni in velocità, sempre di prima, e fatto allunghi e lavoro fisico. Brozovic e Perisic gli hanno già fatto un ritratto fedele di quella strana creatura che è l’Fc Internazionale ma, rispetto a quando ha detto sì, c’è un cambiamento sostanziale: un nuovo allenatore da scoprire, vale per lui ma pure per gli altri".

Sucic è versatile e impara in fretta. Per questo motivo, quella che oggi è una mezzala, domani potrebbe trasformarsi in un regista, andando a prendersi le zolle che oggi sono un'esclusiva di Calhanoglu.