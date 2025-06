Ha calamitato l'attenzione generale durante la partita del Monumental tra Argentina e Colombia, con uno striscione enorme con l'eloquente scritta 'Grazie Toro' e tre immagini di Lautaro Martinez, il suo grande idolo. Lui si chiama Facundo Nicolas, è tifoso del Racing Avellaneda e racconta della sua ammirazione per il capitano dell'Inter ai microfoni della pagina Archivio Lautaro: "Seguo Lautaro praticamente dal suo debutto in prima divisione. Quando ha iniziato a giocare per il Racing, pensavo fosse un giocatore con un grande potenziale. E da quando è passato all'Inter, ho iniziato a guardare le partite solo per lui. Una cosa che continuo a fare ancora oggi. Le guardo ogni volta che posso".

Il ragazzo aggiunge: "L'idea dello striscione è nata quest'anno. Ho avuto la fortuna di essere allo stadio per tutte le partite della nazionale durante queste qualificazioni e ho sentito il bisogno di mostrare il mio tifo per il Toro. È un modo per riconoscere il tipo di giocatore che è, tutto ciò che ha realizzato e anche per ringraziarlo per come rappresenta il Racing in tutto il mondo". Facundo sogna di continuare a portarla ovunque giochi Lautaro. Ha persino indossato la maglia dell'Inter del Toro con il numero 10 alla Bombonera.

