C'è un uomo che non è rimasto spiazzato dalla scelta dell'Inter di affidare la guida tecnica della prima squadra a Cristian Chivu, Ma, anzi, aveva previsto la mossa del club nerazzurro in tempi non sospetti. Si tratta di Victor Pițurcă, ex ct della Romania, che ha raccontato il retroscena a Digi Sport: "Non ci credeva, ma avevo previsto che avrebbe firmato con l'Inter - le sue parole -. Riuscite a immaginare che glielo avessi predetto? Prima di firmare, mi ha chiamato. Gli ho parlato prima e dopo ogni partita al Parma. L'ho incoraggiato. Sono un tifoso dell'Inter e gli ho sempre detto che sarebbe stato sensazionale arrivare all'Inter. Non ci credeva davvero, gliel'ho detto appena arrivato al Parma: 'Se l'Inter perderà il campionato, penseranno a te se salvi la squadra'. Secondo me anche lui pensava a questa ipotesi anche se mi diceva di no. Per il calcio rumeno è una cosa fantastica. Provo delle emozioni, sai che le ho provate anche con il Parma".

Parlando dello scambio telefonico avuto nelle scorse settimane, Pițurcă ha svelato il contenuto di un messaggio inviato dal neo allenatore dei nerazzurri dopo Parma-Inter 2-2: "Mi ha scritto 'sei contento?'. Certo che ero felice, tifo per l'Inter, ma ero felice per lui. Pensavo che l'Inter avrebbe vinto comunque il campionato, questo è quello che gli dissi allora".

Volgendo lo sguardo al futuro, Pițurcă è convinto che Chivu debba intervenire sul gruppo a livello mentale visto l'epilogo della stagione: "Ora ci sarà un cambiamento con lui. In nazionale, ho visto i giocatori dell'Inter sulle gambe. Deve lavorare sulla loro testa, deve portarli a un buon livello. Probabilmente, Chivu allenerà solo grandi squadre, probabilmente allenerà anche la nazionale".