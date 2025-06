Stefano Vecchi aspetta ancora l'Inter Under 23. L'ex tecnico della Primavera nerazzurra, accostato più volte al progetto della nuova squadra nerazzurra che l'anno prossimo disputerà il campionato di Serie C, secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it è oggi ancora in stand-by con il club nerazzurro che non ha compiuto passi in avanti concreti per definire l’operazione che lo riporterebbe ad Interello.

Senza un’offensiva chiara da parte dell’Inter, o di altre squadre, è da escludere che Vecchi chieda lo svincolo dal rapporto che lo lega ai biancorossi. In quel caso, sarebbe il club berico a dover procedere con una rescissione. Si profila dunque un possibile braccio di ferro per motivi contrattuali, a meno che l’Inter, o eventualmente un altro club, non decida di accelerare.

