Tuttosport presenta oggi un quadro dei giocatori infortunati dell'Inter con i rispettivi tempi di recupero. Non ci sarà per almeno due partite del Mondiale per club il regista titolare, Hakan Calhanoglu. Il giocatore, inseguito sul mercato dal Galatasaray, potrebbe essere disponibile per la terza gara del girone, quella contro il River Plate del 26 giugno.

Diverso il discorso per gli altri due elementi in infermeria. Sia Bisseck che Pio Esposito, infatti, dovrebbero essere a disposizione soltanto a partire dagli ottavi di finale della competizione prevista negli Stati Uniti.