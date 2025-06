Dalla Turchia si fanno sempre più insistenti le voci sul forte interesse del Galatasaray per Hakan Calhanoglu. Dopo le prime indiscrezioni sull'offerta da 10 milioni di euro a stagione per il regista turco (RILEGGI QUI), l'emittente televisiva Ekol TV rivela che il club di Istanbul ha presentato una prima proposta ufficiale anche all'Inter: si parla di circa 30 milioni di euro cash pagabili in tre anni. Il club nerazzurro non si accontenta e alza il tiro: per far partire Calha serve un assegno da almeno 40 milioni di euro.

"La trattativa sta procedendo positivamente" assicurano i colleghi turchi di Haber Expres, aggiungendo poi che il calciatore "è aperto al trasferimento al Galatasaray". Sportcell parla di un colloquio faccia a faccia, avvenuto tramite FaceTime, tra il presidente del Gala, Dursun Özbek, e il 20 nerazzurro: il trasferimento non è ancora allo sprint finale anche perché, in questo momento, convincere l'Inter non appare come un'impresa facile.

