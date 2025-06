Mancano poche ore all'apertura del sipario sul Mondiale per Club 2025, il primo col format extralarge a 32 squadre. Tra queste ci sarà anche il River Plate, club che si avvicina a questo appuntamento con grande entusiasmo, come sottolineato da Matias Patanian, co-vicepresidente degli argentini insieme a Ignacio Villarroel: "Sono molto emozionato sapendo che i nostri tifosi saranno presenti come sempre in gran numero per sostenerci", ha detto in esclusiva a Sportitalia. Prima di inquadrare così l'incrocio con l'Inter che chiuderà il gruppo E: "E' una squadra importantissima in Europa e sarà una grande sfida affrontare una squadra che ha raggiunto la finale di Champions League due volte negli ultimi tre anni".