Emiliano Viviano approva la scelta dell'Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu dopo la separazione con Simone Inzaghi. L'ex portiere spiega i motivi del suo punto di vista durante il collegamento con TvPlay.it: "A parte che son contento per lui perché è un bravo ragazzo, molto bravo - esordisce -. È una persona umile e educata. Detto questo secondo me è una scelta... qualcuno dice che è una scelta rischiosa, per me è il contrario: è una scelta conservativa".

Viviano entra poi nel vivo del suo pensiero: "Si prende uno che ha giocato all'Inter, si prende uno che ha rapporti con Ausilio, che comunque il tifoso vede come un ex giocatore. Speriamo vada bene perché l'Inter secondo me rimane una squadra forte. Io sarei contento per lui perché è un ragazzo top, quindi vediamo. Sono curioso perché alla fine ho solo due mesi di Parma per poterlo giudicare".