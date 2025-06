Nonostante una stagione non indimenticabile all'Inter, per usare un eufemismo, Mehdi Taremi è stato insignito del Pallone d'Oro iraniano, grazie ai voti presi nel sondaggio a cui hanno partecipato circa 600 personalità del calcio iraniano, tra cui giocatori, allenatori, esperti e giornalisti sportivi. L'ex attaccante del Porto ha battuto Sardar Azmoun, Amirhossein Hosseinzadeh, Mehdi Ghayedi e Mehdi Torabi.

Nella cerimonia tenutasi a Teheran, Taremi ha ricevuto il premio da Saeed Ezatollahi, suo compagno nel Team Melli: "Questo non è il mio primo Pallone d'Oro, ma il quinto!", ha detto scherzando il giocatore, riferendosi al fatto che si trattasse della prima edizione dei 'Toopa Awards'.