Svelato l'arcano. La presenza di Edoardo Crnjar in un bar vicino alla sede dell'Inter non ha nulla a che vedere con Roberto De Zerbi, del quale è agente. Nonostante le ultime voci di mercato che vorrebbero l'allenatore tra i candidati a succedere eventualmente a Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter, stamattina, dopo una verifca, è emerso che non c'è stato alcun incontro con Piero Ausilio. Semplice casualità, dal momento che Crnjar frequenta spesso il bar in questione.

