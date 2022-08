Francesco Acerbi e Federico Pastorello sono decisamente ottimisti in ottica Inter: entro 48 ore contano di completare il trasferimento a Milano del difensore, dopo aver trovato da tempo l'intesa con i nerazzurri. Le difficoltà incontrate in Viale della Liberazione nelle due trattative parallele per Trevoh Chalobah e Manuel Akanji pongono il classe '88 in pole position per completare il reparto difensivo nerazzurro.