"Il prossimo acquisto sarai tu". Questo il messaggio che, secondo i colleghi del Corriere dello Sport, la dirigenza dell'Inter avrebbe recapitato a Gleison Bremer che, da par suo, sperava di essere già nerazzurro a inizio luglio. La fumata bianca non è ancora arrivata per due ordini di motivi collegati tra loro: il club milanese non ha ancora completato la cessione pesante (si aspetta l'affondo da 65 mln di euro più bonus del Psg per Skriniar) e la valutazione del cartellino del brasiliano fatta da Urbano Cairo, presidente del Torino, continua a essere troppo elevata, ovvero 40 milioni di euro. La formula che la Beneamata punta a ottenere, si legge sul quotidiano romano, è il prestito con obbligo di riscatto, ma c'è da trovare un punto d'intesa sulla cifra sulla base dell'offerta da 28-30 milioni di eurio. Magari sarà più semplice con l'aiuto di Steven Zhang, che solitamente non partecipa alle trattative, ma che ha un buon rapporto con il patron granata.