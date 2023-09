Uno stop che non ci voleva. Davide Frattesi dovrà guardare da fuori sia la trasferta di Salerno sia il big match di Champions League contro il Benfica martedì. Il risentimento ai flessori non pare essere un problema serio, ma gli farà comunque perdere e prossime due partite in una fase in cui molto probabilmente avrebbe goduto di parecchio minutaggio.

Quasi sicuramente, infatti, l'ex Sassuolo avrebbe giocato dal primo minuto all'Arechi domani sera, al posto di Nicolò Barella o più probabilmente Henrikh Mkhitaryan, entrambi reduci da una prestazione non brillante contro i neroverdi. Per poi tornare in panchina e pronto a subentrare contro i lusitani. Strategia venuta a decadere dopo l'esito degli esami strumentali di questa mattina, che riducono il margine di scelta di Simone Inzaghi a centrocampo. Un paradosso, considerando che dopo la chiusura del mercato il reparto mediano nerazzurro è considerato il migliore in Italia e tra i migliori in campo internazionale, con numerose alternative di valore. Invece a Salerno e contro il Benfica oltre ai titolari Barella, Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu saranno a disposizione Kristjan Asllani, Davy Klaassen e, da non dimenticare, Lucien Agoumé che non è riuscito a trovare un nuovo club prima della chiusura della campagna acquisti. Ancora out Stefano Sensi, che probabilmente avrebbe avuto le sue occasioni di scendere in campo in questa fase di numerosi impegni ravvicinati.

Facile ipotizzare che Inzaghi contro la Salernitana possa dare un'opportunità all'olandese, che ha esordito per pochi minuti in maglia nerazzurra mercoledì scorso, magari facendo rifiatare Mkhitaryan. Anche se considerando l'imprescindibilità dell'armeno è impossibile escludere che possa essere ancora nell'undici titolare. L'unica certezza è che l'allenatore piacentino avrà un'opzione in meno per applicare il turn over a centrocampo e dovrà chiedere ai suoi giocatori un altro piccolo sforzo.