Se il mercato ufficiale è nelle finestre di gennaio ed estiva, le dirigenze lavorano su diverse piste anche nel resto dell'anno. E tengono d'occhio giocatori potenzialmente interessanti per la propria società. Ovviamente il discorso riguarda anche l'Inter, che domenica prossima attraverso un osservatore sarà presente al Tardini per assistere a Parma-Empoli. Da una parte, sponda toscana, verrà valutata dal vivo la prestazione di Sebastiano Esposito, sul quale gli azzurri vantano un diritto di riscatto a 5 milioni a fine stagione. Nel caso non venisse esercitato, il club nerazzurro dovrà fare le sue valutazioni sull'attaccante di Castellammare di Stabia (che avrebbe un solo anno di contratto). Un altro giocatore che verrà valutato nella squadra di Roberto D'Aversa sarà Adrian Ismaijli, che sta disputando un ottimo campionato e andrà a scadenza di contratto tra un anno. Il difensore 28enne, nazionale albanese, potrebbe essere una soluzione per il ruolo di centrale della prossima stagione, considerata l'età di Francesco Acerbi e di Stefan de Vrij.

Gli occhi dell'Inter saranno però anche su due giocatori del Parma: l'ormai noto Adrian Bernabé, regista spagnolo classe 2001 che anche in Serie A sta confermando il proprio valore (interesse datato da parte del club nerazzurro) e Ange-Yoan Bonny, attaccante prossimo a compiere i 21 anni, una delle grandi rivelazioni in questa Serie A. Posto che nel reparto offensivo, con gli addii più che probabili di Joaquin Correa e Marko Arnautovic, qualcosa andrà fatta, l'obiettivo dell'Inter è muoversi in anticipo su calciatori futuribili prima che i costi lievitino a suon di prestazioni importanti. Domenica dal Tardini arriveranno nuove indicazioni in quest'ottica.

