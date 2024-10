"Nel calcio si vive di episodi. Siamo stati sfortunati nell'espulsione, poi difendere sessanta minuti col Belgio non era facile. Ci teniamo stretti questo pareggio perché è importante". Così Federico Dimarco ha commentato a caldo ai microfoni di Rai Sport il 2-2 ottenuto questa sera contro il Belgio, partita durante la quale l'esterno interista si è ancora una volta distinto come uno dei migliori in campo. Di seguito le sue parole.

Le conferme che volevamo le abbiamo avute?

"Abbiamo fatto una grande partita fino all'espulsione, ma anche dopo in 10. Ci siamo chiusi bene, ho visto grande disponibilità di tutti. Mi viene in mente Pisilli che era all'esordio, ma tutti i ragazzi partiti dall'inizio e subentrati lo hanno fatto con grandissima voglia e questo è lo spirito che ci vuole in queste partite".

L'11 di partenza uguale a quello di Parigi è un segnale di continuità pur contando su tanti ragazzi che possono subentrare?

"Penso questa sia una cosa che ci fa bene, soprattutto perché non giochiamo tutti insieme quindi serve per conoscerci. Abbiamo avuto tre giorni per preparare questa partita, ma siamo contenti di come stiamo lavorando. Il mister ci sta dando indicazioni importanti e noi cerchiamo di mettere in pratica ciò che ci chiede".

Il tuo lancio per il secondo gol è stato ispirato da Calhanoglu in allenamento?

"No, assolutamente no. Se non vi ricordate male ne ho fatta un'altra simile in Champions League col Barcellona due anni fa".

Nuovo Roberto Carlos?

"Non faccio paragoni con nessuno però...".

Con questo sistema siete tutti bellissimi. Nazionale ripartita benissimo.

"Siamo ripartiti alla grande dopo il brutto Europeo, cerchiamo di occupare gli spazi nel miglior modo possibile che sia un terzo, un quinto o una mezz'ala cerchiamo di muoverci tutti in modo da essere funzionali al nostro compagno e penso si veda in campo".

Sul primo gol ci sono stati 18 tocchi. È calcio d'alto livello?

"Il mister ci chiede alcune cose e noi cerchiamo di metterle in campo. Si è visto stasera a parte il risultato, nei primi trentotto minuti abbiamo giocato un bellissimo calcio e dobbiamo continuare così".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!