Con l’inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri che è stata bloccata dopo il clamore iniziale e le numerose audizioni, vanno comunque avanti le manovre per ridisegnare il futuro dell’Associazione Italiana Arbitri a seguito della richiesta di commissariamento da più parti reclamata e su cui dovrà esprimersi il Collegio di Garanzia del CONI. Secondo il Quotidiano Sportivo, dal prossimo Consiglio Federale pre-elettorale programmato per il prossimo 26 maggio arriveranno ratifiche importanti.

Vengono già proposti i primi nomi, col commissario che sarebbe un'emanazione diretta della stessa Federcalcio: i nomi in pole position sono quelli del segretario generale Marco Brunelli e del segretario federale Antonio Di Sebastiano. Chi sarà scelto, verrà affiancato da un vice-commissario in rappresentanza dell’AIA con in pole position il nome di Carlo Pacifici, poi Pisacreta, Massini e Trefoloni. Dopo il 22 giugno, non appena si conoscerà il nome del nuovo presidente della FIGC, verranno resi noti i nuovi quadri arbitrali della CAN, con promossi, confermati e dismessi (in uscita Pezzuto, Massimi e Perri) prima del varo delle nuove commissioni e dei designatori per le varie categorie.