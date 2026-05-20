Nella lunga storia di Giuseppe Signori, ex bomber di Piacenza, Lazio e Bologna, c'è anche un provino durato la bellezza di... due minuti. A raccontare l'aneddoto è lo stesso Signori, protagonista della nuova puntata del podcast di Chiamarsi Bomber 'Contropiede', condotto da Alessia Tarquinio, spiegando che la squadra oggetto di questo provino flash è stata l'Inter: "Il provino durò appena due minuti perché il portiere mi prese in faccia con un rinvio e la palla andò in rete. In pratica, ero un predestinato... DIssi a mio padre: 'Ok, ci siamo giocati questa possibilità'. E invece penso che abbiamo fatto un po' di tenerezza; da lì infatti ho fatto cinque anni nel settore giovanile dei nerazzurri". 

Sezione: News / Data: Mer 20 maggio 2026 alle 14:34
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.