Nella lunga storia di Giuseppe Signori, ex bomber di Piacenza, Lazio e Bologna, c'è anche un provino durato la bellezza di... due minuti. A raccontare l'aneddoto è lo stesso Signori, protagonista della nuova puntata del podcast di Chiamarsi Bomber 'Contropiede', condotto da Alessia Tarquinio, spiegando che la squadra oggetto di questo provino flash è stata l'Inter: "Il provino durò appena due minuti perché il portiere mi prese in faccia con un rinvio e la palla andò in rete. In pratica, ero un predestinato... DIssi a mio padre: 'Ok, ci siamo giocati questa possibilità'. E invece penso che abbiamo fatto un po' di tenerezza; da lì infatti ho fatto cinque anni nel settore giovanile dei nerazzurri".