Domenico Berardi non fa prigionieri: dopo aver messo la firma sul successo contro la Juventus, l'attaccante del Sassuolo si erge a protagonista qualche giorno dopo, quando i neroverdi tornano a fare lo scherzetto all'Inter a San Siro. La squadra di Alessio Dionisi ruggisce in casa dei nerazzurri e si impone per 2-1: dopo che nel primo tempo la rete di Denzel Dumfries aveva permesso ad un'Inter apparsa però non al massimo della forma di andare al riposo in vantaggio proprio nel recupero, nel secondo tempo gli emiliani giocano una partita convinta e nel giro di nove minuti, sospinti dal proprio numero 10 che prima apre la strada del pareggio a Nedim Bajrami poi si mette in proprio per lo splendido gol del 2-1, completano il blitz costringendo la squadra di Simone Inzaghi a ingoiare il primo boccone amaro di questa stagione. Inter poco brillante in diversi elementi che ora viene agganciata dal Milan in classifica: il primo tentativo di fuga è già saltato.

IL TABELLINO

INTER-SASSUOLO 1-2

MARCATORI: 46' pt Dumfries (I), 54' Bajrami (S), 63' Berardi (S)

INTER: 1 Sommer; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni (68' 6 De Vrij); 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu (85' 14 Klaassen), 22 Mkhitaryan (68' 16 Frattesi), 32 Dimarco (68' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (68' 70 Sanchez), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 21 Asllani, 28 Pavard, 31 Bisseck, 42 Agoume, 47 Kamate, 49 Sarr, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

SASSUOLO: 47 Consigli; 22 Toljan, 5 Erlic (82' 13 Ferrari) 21 Viti (61' 44 Tressoldi), 17 Vina (46' 3 Pedersen); 24 Boloca, 7 Matheus Henrique; 10 Berardi, 11 Bajrami (61' 20 Castillejo), 45 Laurienté; 9 Pinamonti (78' 92 Defrel).

In panchina: 25 Pegolo, 28 Cragno, 2 Missori, 6 Racic, 8 Mulattieri, 14 Obiang, 15 Ceide, 23 Volpato, 42 Thorstvedt.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Massimi. Assistenti: M. Rossi - Dei Giudici. Quarto ufficiale: Di Bello. VAR: Abbattista. Assistente VAR: Guida.

Note

Spettatori: 70.864

Ammoniti: Inzaghi (I), Matheus Henrique (S)

Corner: 9-5

Recupero: 1°T 4'. 2°T 6'.

LIVE MATCH

96' - Finisce qui: il Sassuolo sbanca San Siro e torna ad essere la bestia nera dell'Inter, cade per la prima volta la squadra nerazzurra. Finisce 1-2.

95' - Occasione per Lautaro! Servito da Dumfries, l'argentino fa un dribbling in area poi calcia in spaccata mandando fuori.

94' - Laurienté parte in fuorigioco, l'azione prosegue per trenta secondi buoni prima che Massimi fischi.

93' - Torre di Dumfries, Ferrari anticipa di testa Sanchez servendo Consigli.

92' - Acerbi si inserisce e raccoglie l'assist di Barella, tiro al volo bloccato da Consigli.

91' - Massimi fischia con qualche istante di ritardo un fallo di Berardi su Acerbi, proteste del bomber neroverde.

90' - Saranno sei i minuti di recupero.

89' - Altra chance per Laurienté, tiro a giro forte anticipato da Sommer.

88' - Carlos Augusto prova a lanciare Dumfries, anticipato sul colpo di testa da Pedersen.

85' - Recupero di Tressoldi, palla a Laurienté che calcia largo.

85' - Debutta con la maglia dell'Inter Klaassen, fuori Calhanoglu.

83' - Ora è il Sassuolo a manovrare nella metà campo interista.

82' - Esce proprio Erlic, rilevato da Ferrari.

80' - Lautaro protesta per un mani sul suo tiro, ma prima Massimi fischia fallo di Sanchez su Henrique.

78' - Finisce la partita di Pinamonti, in campo Defrel.

76' - L'Inter gestisce la palla, poi Sanchez prova una sorta di numero in area ma il suo cross viene bloccato da Consigli.

74' - Ammonizione anche per Matheus Henrique per aver disturbato una rimessa in gioco allontanando il pallone.

71' - Dumfries atterra Henrique, Inzaghi recrimina e viene ammonito.

70' - Subito occasione per Frattesi, che arriva sul cross di Carlos Augusto ma si fa anticipare da Consigli in uscita.

68' - Ecco i cambi: Sanchez rileva Thuram, Frattesi entra per Mkhitaryan, fuori Bastoni per De Vrij e Carlos Augusto subentra a Dimarco.

67' - Inzaghi prepara i primi cambi e saranno ben quattro: pronti Sanchez, De Vrij, Carlos Augusto e Frattesi.

66' - Stavolta è Lautaro che commette fallo su Tressoldi, Massimi fischia con quale istante di ritardo.

64' - Fallo su Lautaro, punizione per l'Inter.

63' - Incredibile gol di Berardi! Il Sassuolo è in vantaggio! Bravissimo l'attaccante neroverde dopo aver puntato Mkhitaryan a trovare la rete con un diagonale di potenza che si infila nell'angolino basso, sul quale Sommer non può nulla!

61' - Altri due cambi per il Sassuolo: fuori Viti e Bajrami, in campo Tressoldi e Castillejo.

60' - Cross di Mkhitaryan, Thuram e Acerbi non ci arrivano.

58' - Sassuolo ancora in avanti, Mkhtiaryan anticipa Pedersen subendo anche fallo.

57' - Thuram riceve palla da Calhanoglu, si gira e calcia scivolando senza inquadrare la porta.

55' - San Siro dopo il gol si fa sentire con un applauso alla squadra. Bajrami torna al gol in campionato dopo sei mesi dall'ultima volta.

54' - Bajrami! Ha pareggiato il Sassuolo! Berardi finta il tiro poi serve il compagno che calcia di potenza beffando Sommer che si fa scappare il pallone.

53' - Sassuolo a un centimetro dal pareggio! Erlic, davanti a Sommer, dopo aver eluso la marcatura di Dumfries da zero metri sbaglia l'intervento di testa su cross da destra.

51' - Berardi punta l'uomo e tira, palla respinta e raccolta da Pinamonti che calcia trovando il corner.

50' - Thuram prova a lanciare in profondità Lautaro, ma il pallone finisce a Consigli.

49' - Altro salvataggio di Erlic, che anticipa Lautaro mandando in corner su tocco involontario di Matheus Henrique. Poco prima, Dumfries anticipato sul cross di Dimarco.

47' - Pedersen prova un disimpegno di testa che crea problemi a Viti, Consigli smanaccia anticipando Lautaro.

-----

21.52 - Proprio Pedersen è il primo cambio del match, fuori Vina.

21.50 - Il Sassuolo prepara l'ingresso in campo di Pedersen, mentre le squadre entrano in campo per la ripresa.

21.43 - Puoi leggere il commento del primo tempo cliccando qui!

----

49' pt - Finisce il primo tempo: Inter a riposo avanti per 1-0 grazie al gol di Dumfries.

49' pt - Che brivido per l'Inter! Calhanoglu sbaglia il disimpegno per Sommer che un colpo d'istinto allunga la palla a Bajrami lanciato a rete.

48' pt - Dumfries appoggia per Lautaro, tiro murato.

IL GOL DI DUMFRIES: Azione splendida dell'olandese che punta Viiti in area, e dopo qualche secondo di uno-contro-uno si allarga e calcia un diagonale imprendibile per Consigli.

46' pt - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!! DEEEEEEEEEEEEENZEEEEEEEEEEELLLLLLLL DUUUUUUUUUUUMFRIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS!!

45' - Thuram mandato a terra, Massimi fa ampi cenni di proseguire. Contropiede Sassuolo col tiro di Bajrami, Sommer respinge un po' così poi Calhanoglu lo aiuta.

44' - Barella si rialza e torna in campo mettendo palla a Dumfries che prova a mettere in mezzo, la difesa libera.

42' - Vanno a terra prima Barella poi Laurienté, per Massimi è fallo di Calhanoglu. Barella però rimane a terra per una tacchettata di Matheus Henrique.

41' - Mkhitaryan mette un gran cross sul quale Lautaro in spaccata non ci arriva.

40' - Acerbi sbuca dal nulla nell'area del Sassuolo, Matheus Henrique lo anticipa sull'assist di Mkhitaryan.

39' - Sommer! Grande parata del portiere elvetico sul tiro di Toljan servito da Berardi.

38' - Ottima azione sull'asse Mkhitaryan-Dumfries, palla dell'olandese per Thuram fermato ancora da Erlic.

35' - Barella non vede Dimarco libero a sinistra e serve Lautaro fermato da Erlic, ripartenza andata in fumo.

35' - Un po' impreciso oggi Sommer, che nei rinvii coi piedi ha commesso qualche errore di troppo.

33' - Dumfries lanciato in velocità da Barella mette in mezzo per Thuram, che di testa manda alto di poco con Erlic che gli dà una piccola spinta.

30' - Dimarco caparbio strappa palla ad un avversario lanciando un'azione che vede poi il cross di Dumfries spazzato da Viti.

29' - Lancio di Acerbi troppo lungo per Dimarco, Inzaghi invita i suoi a ragionare.

27' - Ancora ottimo Darmian a ottenere una rimessa laterale facendo rimpallare il pallone su Henrique.

26' - Pinamonti non riesce ad arrivare su un cross arrivato dalle retrovie, Sassuolo che ora si fa più insidioso.

24' - Berardi strattona Bastoni e lo manda a terra, Massimi opta per il rimprovero verbale.

23' - Tutto regolare, si riprende con corner per il Sassuolo.

23' - Ripartenza clamorosa del Sassuolo nata da incomprensione Lautaro-Mkhiatryan, palla a Pinamonti fermato da Darmian. L'attaccante reclama per un penalty, controllo del VAR in corso.

22' - Azione corale dell'Inter, spazza Erlic ma Calhanoglu recupera.

21' - Laurienté punta Dumfries e poi crossa, Sommer controlla.

20' - Prova il cambio di fronte Mkhitaryan per Dimarco, ma la palla è troppo profonda e termina fuori.

19' - Barella vede l'inserimento di Mkhitaryan e prova a premiarlo, l'armeno viene anticipato da Toljan.

18' - Thuram fa un numero su Viti, sprinta e mette in mezzo dove Henrique anticipa tutti.

16' - Occasione Sassuolo! Boloca controlla bene il pallone e poi imbecca Lauriente solo in mezzo a quattro. Il francese calcia dalla distanza mandando alto.

14' - Bastoni controlla e mette subito in mezzo per Dimarco che, inseguito addirittura da Berardi, liscia il pallone appena dentro l'area.

14' - Dumfries prova ad andare di testa, pallone intercettato. Poi grande recupero di Calhanoglu su Berardi.

13' - Scambio veloce Lautaro-Barella, Erlic mette il piede e manda in angolo.

12' - Inter che ora prova a gestire ripartendo dal basso.

9' - Corner Sassuolo, Erlic di testa non impensierisce Sommer.

8' - Prova a farsi vivo il Sassuolo, bravo Barella a chiudere su un avversario e guadagnare rimessa.

6' - Thuram parte a cento all'ora superando la marcatura di Viti, guadagna il fondo cercando la palla in mezzo, Lautaro prova l'acrobazia trovando il quarto corner.

5' - Palla splendida di Barella per Acerbi pronto a colpire da zero metri, Erlic salva tutto mandando in corner.

4' - Finezza di Lautaro che apre l'azione con un bel colpo di tacco. Partenza aggressiva dei nerazzurri.

3' - Barella stavolta serve Lautaro che in piena area non riesce a controllare la palla.

2' - Barella prova la conclusione volante dalla distanza ma non colpisce bene il pallone che termina fuori.

1' - Subito un corner per l'Inter.

----

20.45 - Lautaro muove il primo pallone del match: PARTITI!

20.43 - Lautaro e Consigli davanti a Massimi per il sorteggio del campo.

20.42 - Inter e Sassuolo entrano in questo momento in campo per il prepartita.

20.31 - Le due squadre rientrano negli spogliatoi, tra poco sarà calcio d'inizio di Inter-Sassuolo.

----

