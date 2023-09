Il Sassuolo si conferma osso durissimo, dopo un iniziale dominio dell'Inter comincia a guadagnare campo e fiducia tenendo autorevolmente testa alla squadra di Simone Inzaghi che però riesce a chiudere questi primi 45 minuti in vantaggio grazie al colpo da biliardo di Denzel Dumfries che dopo aver servito innumerevoli cross verso il mezzo senza troppi frutti proprio all'inizio del recupero decide di mettersi in proprio, puntando Matias Vina e trovando un diagonale perfetto che non lascia scampo ad Andrea Consigli. Vantaggio arrivato in un momento importantissimo, che però per poco non veniva vanificato da un errore di Hakan Calhanoglu sul quale Yann Sommer rimedia di mestiere. La squadra di Alessio Dionisi è cliente non facile, vietato abbassare la guardia.

