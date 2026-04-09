Contrariamente a quanto avvenuto lo scorso gennaio, in estate, Kim Min-jae potrebbe direi addio al Bayern Monaco, club nel quale ha perso posizioni nelle gerarchie della difesa di Vincent Kompany. In inverno si era parlato di interessamenti di Milan, Juve e Inter, che poi non hanno portato a scenari concreti per espressa volontà del tecnico dei bavaresi di trattenere tutti i giocatori del reparto arretrato. Lo stipendio alto del sudcoreano rimane un tema decisivo per capire se i club italiani torneranno alla carica o meno a luglio (la nostra intervista esclusiva al giocatore). Lo riporta Fabrizio Romano

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 09 aprile 2026 alle 16:00
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.