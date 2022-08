Come già anticipato dalla nostra redazione (qui l'esclusiva), è in programma per mercoledì l'incontro tra l'entourage di Lucien Agoume e l'Inter per trovare una sistemazione in prestito al centrocampista classe 2002, reduce dall'esperienza al Brest. Ed è proprio in Ligue 1 che dovrebbe scriversi la prossima pagina della carriera dell'ex canterano nerazzurro: i club più interessati, infatti, sono Lorient e Troyes, conferma Gianluca Di Marzio di Sky Sport.