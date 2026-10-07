Via libera per Scott McTominay, che oggi è tornato ad allenarsi in gruppo a un mese dall'intervento di correzione mediante ablazione effettuato in seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna. Come fa sapere il Napoli, i nuovi esami diagnostici a cui si è sottoposto il centrocampista scozzese hanno confermato l'idoneità all'attività agonistica. Pertanto, il giocatore ha ripreso a lavorare con i compagni dopo il periodo di personalizzato in campo.
Sezione: Il resto della A / Data: Mer 07 ottobre 2026 alle 19:57
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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