Via libera per Scott McTominay, che oggi è tornato ad allenarsi in gruppo a un mese dall'intervento di correzione mediante ablazione effettuato in seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna. Come fa sapere il Napoli, i nuovi esami diagnostici a cui si è sottoposto il centrocampista scozzese hanno confermato l'idoneità all'attività agonistica. Pertanto, il giocatore ha ripreso a lavorare con i compagni dopo il periodo di personalizzato in campo.