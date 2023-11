Dopo il 2-2 contro il Milan, torna alla vittoria il Napoli di Rudi Garcia e lo fa battendo 2-0 i cugini della Salernitana all’Arechi. Una rete per tempo riportano i tre punti in tasca dei campioni d’Italia, Raspadori la apre, Elmas la chiude all’82esimo: azzurri attualmente quarti in classifica, in attesa del risultato del Gewiss Stadium tra Atalanta e Inter, a +2 dalla Dea.