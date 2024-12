Prima sconfitta stagionale per l’Inter in Champions League. I nerazzurri cadono in casa del Bayer Leverkusen incassando anche il primo gol nella competizione. Ne ha parlato a fine gara il difensore Alessandro Bastoni ai microfoni di Inter TV: "C’è grande delusione perché abbiamo fatto un grande sforzo dal punto di vista fisico e mentale, loro con la palla sono tra le squadre più forti. Dispiace per l’ultimo episodio perché non lo meritavamo. Abbiamo giocato tante partite contro squadre forti, loro sono un passo avanti a tutte con la palla. Abbiamo fatto una grande partita a livello di sacrificio e dispiace per il gol preso nel finale”.

Ora testa alla Lazio.

“Dopo una sconfitta c’è sempre grande voglia di rivalsa, dobbiamo metterci questa gara alle spalle subito perché ci aspetta un’altra sfida molto difficile”.