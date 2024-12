Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, commenta così ai microfoni di DAZN la vittoria di misura sul Napoli: "I tifosi ci hanno dato una carica assurda, facendo sentire il loro sostegno. Sacrificio, umiltà e unione. I ragazzi fuori lista hanno giocato in Coppa Italia e ci danno una grande mano in settimana, siamo molto contenti di quello che stiamo creando. Non ci accontentiamo, guardiamo partita dopo partita. Vogliamo restare aggrappati a quella sopra e toglierci delle soddisfazioni".

Al fischio finale ha parlato anche il match winner Gustav Isaksen: "Forse è la mia miglior prestazione. Fare gol è molto importante, ma erano importanti soprattutto i tre punti dopo la sconfitta di Parma. Il mister mi dice ogni giorno di andare uno contro uno, è così che devo giocare. Noi attaccanti dobbiamo avere coraggio, tirare in porta. Oggi è andata molto bene e sono contento".