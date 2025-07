Alessandro Calori parla a Radio Sportiva delle qualità di Giovanni Leoni e della valutazione di 40 milioni di euro del centrale del Parma. "Parto da lontano: il calcio italiano è rimasto un po' indietro, abbiamo paura di far giocare i giovani. Poi quando giocano, come Leoni, maturano velocemente e chi ha talento viene fuori", dice Calori.

"Questo è un giocatore - prosegue - che ha grandissime prospettive, come ce ne sono altri, ma bisogna avere il coraggio di buttarli dentro. Quando giocano se ne accorgono tutti. Se devi spendere lo fai per un 2006 che può essere il futuro, se viene valutato da grande squadra. Questo ragazzo ha qualcosa di particolare, è un difensore attento, bravo in uno contro uno. Bisogna avere il coraggio di responsabilizzarli e farli venire fuori. Leoni ha già un futuro importante davanti a sé, le qualità le ha".