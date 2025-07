Dopo essere stato per qualche tempo tra i nomi accostati all'Inter, il centrocampista dello Sporting Lisbona, Morten Hjulmand è entrato nel mirino della Juventus. I portoghesi, come riporta La Gazzetta dello Sport, stanno dialogando con i bianconeri per Alberto Costa, che potrebbe tornare in patria, e nei discorsi per il laterale è entrato anche lo stesso Hjulmand.

Il danese ha però una valutazione molto alta, 50 milioni di euro, e prima di acquistare la Juventus ha bisogno di fare cassa vendendo altri giocatori in rosa.