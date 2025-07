Giornata di brutte notizie per la città di Milano e il sindaco Sala che incassano una bocciatura che fa rumore: "San Siro ad oggi non ha i requisiti per ospitare gli Europei del 2032, che l’Italia co-ospiterà insieme alla Turchia". A dirlo e Calcio e Finanza che svela quanto trapelato a margine dell'incontro di oggi a Palazzo Marino tra Sala, Inter, Milan, FIGC e UEFA per fare il punto sulla situazione in merito ai cinque impianti che dovranno ospitare il sopraccitato torneo nel 2032. Entro ottobre 2026 la FIGC dovrà dare comunicazione alla UEFA in merito alla scelta fatta per gli stadi, i cui lavori di ristrutturazione dovranno partire entro e non oltre il marzo 2027.

Durante la discussione di oggi però è emerso che il Mezza non dispone dei requisiti necessari per ospitare EURO 2032: una stangata che il Comune quanto i due club milanesi dovranno 'dribblare' per evitare un finale analogo alla questione finale di Champions League 2027. Inter, Milan e il Comune di Milano dovranno, in poco più di un anno, "presentare un progetto alternativo e definitivo, che potrebbe quindi essere quello di cui si sta già discutendo del nuovo Meazza nell’area accanto all’attuale stadio" si legge su CF che aggiunge: "Il progetto dovrà riguardare solo un nuovo stadio, per poter rispettare i criteri fissati per EURO 2032, infatti, non basterebbe una ristrutturazione anche pesante come quelle ipotizzate nei mesi scorsi". Fondamentale dunque sarà cercare l'unione d'intenti tra le parti per evitare un clamoroso autogol per la città di Milano con l'esclusione anche all'Europeo.