Sedotto e... messo in standby. Dopo la rinuncia da parte dell'Inter, costretta al dietrofront per via della permanenza 'designata' di Hakan Calhanoglu, Richard Rios pare andare in contro a continui plot twist che riguardano il suo futuro. Anche la Roma, fortemente interessata al centrocampista colombiano, è costretta al rallentamento e come fa sapere Gianlucadimarzio.com momentaneamente l’operazione è in standby.

L'intesa tra le parti non è stata raggiunta nonostante al punto che i giallorossi starebbero tornando a valutare El Aynaoui del Lens, alternativa al colombiano del Palmeiras tanto apprezzato anche dall'Inter.