Intervistato da Sport TV, João Palhinha, giocatore in uscita dal Bayern Monaco entrato nelle orbite di mercato dell'Inter, è stato interpellato sul suo futuro: "Ho un contratto con il Bayern per altri tre anni, quindi mi presenterò il 29 quando inizieremo questa pre-season - ha premesso -. Ora mi sto godendo questi giorni di vacanza che abbiamo con la famiglia e gli amici, che è la parte più importante in questo momento" ha detto dribblando i rumors.

Lascerà il Bayern?

"È stata una domanda piuttosto ricorrente. Ho altri tre anni di contratto, quindi non so cosa succederà. Ma sono in un grande club, come ho sempre detto. Ovviamente non è stato un anno facile, ma sono molto motivato a mostrare ancora una volta il mio valore in un club molto speciale, che è il Bayern, un club enorme".