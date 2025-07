"Ademola Lookman può essere uno di quei calciatori può reggere la pressione della maglia dell'Inter?". A rispondere alla domanda di TMW Radio ci pensa l'ex calciatore Antonio Paganin: "Sì, la finale di Europa League lo ha certificato - afferma con sicurezza -. Un conto è giocare a Bergamo, un conto all'Inter, è vero, ma è un giocatore che ha un livello internazionale conclamato ormai. Lo vedrei bene all'Inter, con alcuni cambiamenti. La bottega dell'Atalanta però è cara".

La scelta di Chivu sembrava essere un ridimensionamento?

"Qualche dubbio lo nutrivo, non per mancanza di fiducia nel tecnico ma per come si stavano muovendo: il mercato che non decollava, c'era qualche mal di pancia e non dava dei segnali positivi. Pare che ora l'Inter ha ripreso il suo modus operandi, ossia che scelga quei giocatori che possano fargli fare quel salto di qualità. E Lookman è uno di questi".