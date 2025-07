Thomas Manfredini, intervistato da Radio Sportiva, parla del possibile addio di Ademola Lookman all'Atalanta. "Penso che Lookman sia un giocatore talmente importante, sta diventando un top player e vuole confrontarsi in squadre che vogliono vincere il campionato", afferma.

"Forse all'Atalanta, con il cambio, si respira un'aria meno importante. E quindi Lookman rischia di andare via anche perché tenere uno scontento che già è rimasto l'anno scorso, non so se dà un beneficio, per lui e la squadra", aggiunge l'ex calciatore.