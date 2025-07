"Tra tanti successi di questi giorni, gioiamo anche con le Azzurre che, passo dopo passo, ci fanno appassionare e ci coinvolgono in questi Europei giocati al massimo, contribuendo alla crescita del movimento e rendendo onore al Tricolore. La vittoria con la Norvegia - ah, la Norvegia … - e la qualificazione alla semifinale meritano il nostro grazie e un grande abbraccio di buon auspicio". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, su X elogia la Nazionale femminile dopo la vittoria per 2-1 contro la Norvegia che ha regalato alla squadra di Soncin l'accesso alla semifinale degli Europei.