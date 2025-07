Giornata di nuovi inizi per i fratelli Carboni, con Valentin arrivato al ritiro del Genoa e Franco ufficializzato nel pomeriggio dall'Empoli. Una nuova parentesi professionale, per entrambi, che ha visto oggi il fischio d'inizio, per il maggiore (Franco) nella fattispecie. In attesa dell'ufficialità del trasferimento a Genova di Valentin, il classe 2005 celebra la firma del fratello con il club toscano. "Ti auguro il meglio Fran, ti amo".